Будівельники готують харківські домівки до опалювального сезону

Про це інформує КП «Харківське ремотно-будівельне підприємство».
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківське ремотно-будівельне підприємство», у рамках підготовки до опалювального сезону бригади підприємства закривають контури житлових будинків Салтівського району.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
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