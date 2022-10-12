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12.10.2022  21:37   Дмитро Колонєй

Будівельники готують харківські домівки до опалювального сезону

Про це інформує КП «Харківське ремотно-будівельне підприємство».

Готують будинки до опалювального сезону харківські комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківське ремотно-будівельне підприємство», у рамках підготовки до опалювального сезону бригади підприємства закривають контури житлових будинків Салтівського району.

Готують будинки до опалювального сезону харківські комунальники

Готують будинки до опалювального сезону харківські комунальники

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт домов, харьков
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