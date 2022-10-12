Будівельники готують харківські домівки до опалювального сезону

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Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.

Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.