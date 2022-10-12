12.10.2022 20:59 Дмитро Колонєй

Звірства окупантів: знайдено тіло вбитої загарбниками жінки під Харковом (фото)

Знайдена 25 жертва ворожого розстрілу автоколони цивільних під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, 12 жовтня 2022 року прокурорами спільно зі слідчими СБУ та поліції проведено додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли російські військові наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району. Загинуло 24 людини, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.

Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву звірського російського терору — 75-річну жінку. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці. Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. Робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії у вказаному районі.

Крім того, правоохоронці знайшли ймовірне місце-засідку, звідки російські військові обстріляли колону, та документи російських солдат.