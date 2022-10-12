Роботи енергетиків змінять маршрут трамвая у Харкові

Про це інформує Департамент інфрраструктури Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, у Харкові змінить маршрут трамвай №3 10:00 до 14:00 13 та 14 жовтня 2022 року. Це пов’язано з необхідністю виконання робіт АТ «Харківобленерго».
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.
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