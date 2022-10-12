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12.10.2022  20:38   Дмитро Колонєй

Роботи енергетиків змінять маршрут трамвая у Харкові

Про це інформує Департамент інфрраструктури Харкова.


РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, у Харкові змінить маршрут трамвай №3 10:00 до 14:00 13 та 14 жовтня 2022 року. Це пов’язано з необхідністю виконання робіт АТ «Харківобленерго».

Де саме буде заборонений рух трамваїв

  • по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине»

Трамвай №3 ходитиме так:

  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергїївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
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