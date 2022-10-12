12.10.2022 20:38 Дмитро Колонєй

Роботи енергетиків змінять маршрут трамвая у Харкові

Про це інформує Департамент інфрраструктури Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, у Харкові змінить маршрут трамвай №3 10:00 до 14:00 13 та 14 жовтня 2022 року. Це пов’язано з необхідністю виконання робіт АТ «Харківобленерго».

Де саме буде заборонений рух трамваїв

по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине»

Трамвай №3 ходитиме так:

розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергїївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал».