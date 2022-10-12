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12.10.2022  19:48   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, коли почнуть підключати тепло до будинків у Харкові

Про те, коли стартуватиме ополювальний сезон у місті мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов розповів, коли почнуть підключати тепло до будинків у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов, розповідаючи про старт опалювального сезону у місті в ефірі телемарафону, зокрема, наголосив:
 
«В Харькове отопительный сезон хотим начать 15 октября. Если погода будет позволять, то немного позже. Потому что понимаем, что нужно экономить энергоносители - и электричество, и газ. К сожалению, не все зависит от нас. Многое будет зависить от военной обстановки, от того, как мы сможем сбалансировать энерго- и теплосистемы. Но настрой у нас положительный. Мы смотрим в будущее с оптимизмом и верим, что консолидация наших усилий поможет нам пережить эту зиму», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також мер звернувся до харків'ян із проханням зменшити споживання електроенергії. За його словами, це необхідно для повноцінної роботи об'єктів критичної інфраструктури міста.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, отопительній сезон, харьков, агрессия россии
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