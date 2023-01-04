04.01.2023 20:02 Дмитро Колонєй
Стало відомо, у яку суму обійдеться у Харкові обігрівач
Проаналізовано ціни на популярний взимку товар у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, у магазинах електротехніки та інструментів («Ельдорадо», «Фокстрот», «Comfy», «Епіцентр» та ін.) можна придбати різноманітну техніку для обігріву приміщень.
Зокрема, у магазинах представлено широкий вибір обігрівачів: електричні конвектори, масляні обігрівачі, теплові панелі, тепловентилятори та ін. Ціни залежать від типу обігрівача, потужності, матеріалу, площі обігріву тощо.
Тепловентилятори
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Це бюджетні легкі пристрої невеликого розміру, які можна розмістити на підлозі або на столі, підходять для невеликого приміщення.
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Коштують у середньому від 500 до 1300 грн. Масляні обігрівачі нагріваються до заданої температури, а потім поступово віддають тепло, навіть якщо пристрій вимкнено.
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Чим більше секцій у обігрівача, тим швидше нагрівається повітря в приміщенні. Ціни варіюються від 2000 до 5000 грн.
Конвектори
Можуть бути стаціонарними (кріпляться до стіни) та переносними. В основу роботи закладено принцип конвекції (постійна циркуляція холодного та теплого повітря). Коштують від 1500 до 4000 грн.
Інфрачервоні обігрівачі
Здатні обігріти як велике приміщення, так і окрему зону. Тепловий ефект відчувається відразу після включення, що дозволяє трохи зменшити витрати електроенергії. Коштують від 800 до 5000 грн.
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