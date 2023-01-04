04.01.2023 20:02 Дмитро Колонєй

Стало відомо, у яку суму обійдеться у Харкові обігрівач

Проаналізовано ціни на популярний взимку товар у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у магазинах електротехніки та інструментів («Ельдорадо», «Фокстрот», «Comfy», «Епіцентр» та ін.) можна придбати різноманітну техніку для обігріву приміщень.

Зокрема, у магазинах представлено широкий вибір обігрівачів: електричні конвектори, масляні обігрівачі, теплові панелі, тепловентилятори та ін. Ціни залежать від типу обігрівача, потужності, матеріалу, площі обігріву тощо.

Тепловентилятори

Це бюджетні легкі пристрої невеликого розміру, які можна розмістити на підлозі або на столі, підходять для невеликого приміщення.

Коштують у середньому від 500 до 1300 грн. Масляні обігрівачі нагріваються до заданої температури, а потім поступово віддають тепло, навіть якщо пристрій вимкнено.

Чим більше секцій у обігрівача, тим швидше нагрівається повітря в приміщенні. Ціни варіюються від 2000 до 5000 грн.

Конвектори

Можуть бути стаціонарними (кріпляться до стіни) та переносними. В основу роботи закладено принцип конвекції (постійна циркуляція холодного та теплого повітря). Коштують від 1500 до 4000 грн.

Інфрачервоні обігрівачі

Здатні обігріти як велике приміщення, так і окрему зону. Тепловий ефект відчувається відразу після включення, що дозволяє трохи зменшити витрати електроенергії. Коштують від 800 до 5000 грн.