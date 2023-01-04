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04.01.2023  20:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині загинув рятувальник Сергій Гоцуляк (фото)

42-річник підполковник служби цивільного захисту Сергій Гоцуляк розстався з життям під час розмінування Харківщини.

На Харківщині загинув рятувальник Сергій Гоцуляк
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ДСНС України, 4 січня 2023 року сталось непоправне горе. Під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув  підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області, 43-річний Сергій Гоцуляк, 
 
Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.
 
Источник:   ДСНС України
 Тэги:  агрессия россии, смерть, харьков, сергей гоцуляк, тернопольщина
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