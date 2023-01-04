    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Шляховики ремонтують покриття найдовшого проспекта Харкова
04.01.2023  21:12   Дмитро Колонєй

Шляховики ремонтують покриття найдовшого проспекта Харкова

Комунальники Харкова відновлюють покриття після ремонту мереж.

Ремонтують покриття найдовшого проспекта Харкова шляховики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», на дорогах  міста працюють 144 робітники та 101 одиниця спецтехніки
  • Зокрема, фахівці КП виконують підготовчі роботи для відновлення асфальтобетонного покриття на пр. Героїв Харкова у місці розриття інженерними службами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що комунальники ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова.
 
 
Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.12 ЖКГ Харківські комунальники ремонтували покриття на головній вулиці міста 29.12 Дороги та транспорт Комунальники ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова 05.12 ЖКГ Комунальники відремонтували покриття ще на трьох вулицях Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 