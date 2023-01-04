Свинина по-китайськи 

В этот день

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.

Прогноз погоди у Харкові на 2 січня Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.