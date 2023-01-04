04.01.2023 21:31 Дмитро Колонєй
Свинина по-китайськи
Оригінальна та смачна страва зі східним колоритом.
Як пише РЕДПОСТ
, свинина по-китайськи - страва з безліччю різних відтінків, швидше виходить кисло-солодкою на смак. Варто спробувати.
Свинина по-китайськи
Продукти на 2-3 порції:
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М'ясо - 400 грам
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Соєвий соус - 2 ст. ложки (+ 4 ст. ложки для соусу)
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Борошно - 2 ст. ложки
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Яйце - 1 штука
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Часник - 3 зубчики
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Цибуля - 1 штука
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Болгарський перець - 1 штука
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Вода – 4 ст. ложки
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Цукор - 4 ст. ложки
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Винний оцет - 4 ст. ложки
Покроковий рецепт приготування:
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М'ясо нарізаємо на невеликі шматочки, складаємо у зручний посуд.
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Збиваємо міксером білок
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Додаємо 2 ст. ложки соєвого соусу, збитий білок та борошно.
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Добре перемішуємо (можна потримати близько 30 хвилин, але якщо не часу, то не обов'язково).
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Сковорідку добре розігріваємо, наливаємо в неї масло і обсмажуємо м'ясо. робимо це частинами!
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Обсмажене м'ясо викладаємо на тарілку.
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У тій же сковорідці обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, часник та болгарський перець.
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До злегка обсмажених овочів додаємо інгредієнти, що залишилися, у тому числі 4 ложки соєвого соусу.
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Готуємо на середньому вогні, поки соус не загусне.
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Потім повертаємо в сковорідку м'ясо все добре перемішуємо і готове!
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Подаємо свинину китайською з відвареним рисом.
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