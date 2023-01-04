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04.01.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Свинина по-китайськи

Оригінальна та смачна страва зі східним колоритом.

 
Як пише РЕДПОСТ, свинина по-китайськи - страва з безліччю різних відтінків, швидше виходить кисло-солодкою на смак. Варто спробувати.
 

Свинина по-китайськи 

 

Продукти на 2-3 порції:

 
  • М'ясо - 400 грам
  • Соєвий соус - 2 ст. ложки (+ 4 ст. ложки для соусу)
  • Борошно - 2 ст. ложки
  • Яйце - 1 штука
  • Часник - 3 зубчики
  • Цибуля - 1 штука
  • Болгарський перець - 1 штука
  • Вода – 4 ст. ложки
  • Цукор - 4 ст. ложки
  • Винний оцет - 4 ст. ложки

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. М'ясо нарізаємо на невеликі шматочки, складаємо у зручний посуд.
  2. Збиваємо міксером білок
  3. Додаємо 2 ст. ложки соєвого соусу, збитий білок та борошно.
  4. Добре перемішуємо (можна потримати близько 30 хвилин, але якщо не часу, то не обов'язково).
  5. Сковорідку добре розігріваємо, наливаємо в неї масло і обсмажуємо м'ясо. робимо це частинами!
  6. Обсмажене м'ясо викладаємо на тарілку.
  7. У тій же сковорідці обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, часник та болгарський перець.
  8. До злегка обсмажених овочів додаємо інгредієнти, що залишилися, у тому числі 4 ложки соєвого соусу.
  9. Готуємо на середньому вогні, поки соус не загусне.
  10. Потім повертаємо в сковорідку м'ясо все добре перемішуємо і готове!
  11. Подаємо свинину китайською з відвареним рисом.
 
Тэги:  рецепт, свинина по-китайски, мясо
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