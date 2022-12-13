13.12.2022 21:53 Дмитро Колонєй
Ніжний жульєн з куркою та грибами
Жульєн стане чудовою стравою святкового столу, з якої може стартувати новорічне застілля.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, жульєн з грибами та куркою — це соковита та смачна закуска з рум'яною скоринкою, яка прикрасить будь-який святковий стіл.
Жульєн з куркою та грибами
Продукти на 12 порцій:
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20% вершки 200 мл
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Пшеничне борошно в/с 2 ст. л.
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72% вершкове масло 60 г
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Соняшникова олія 2 ст. л.
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Цибуля 200 г
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Куряча грудка 350 г
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Гриб печериця 400 г
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Сіль 0,5 ч. л.
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Чорний мелений перець 0,5 ч. л.
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Чеддер 200 г
Покроковий рецепт приготування:
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Поставте на вогонь 1,5 л води у каструлі та доведіть до кипіння. Куряче філе промийте холодною водою і покладіть в киплячу воду. Вогонь зменште та варіть 30 хвилин. Готове філе перекладіть у миску з холодною водою для охолодження. Замість грудки можна взяти курячі стегна. Варяться вони так само. З готових стегон зніміть шкіру, або вона зіпсує жульєн. Остиглу курку наріжте невеликими шматочками впоперек, а потім розберіть на волокна і складіть в окремий посуд.
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Розріжте навпіл і нашаткуйте тонкими півкільцями або дрібним кубиком цибулю. Подрібнену цибулю складіть в окремий посуд.
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Печериці укладіть у миску достатнього розміру, влийте холодну воду і посипте зверху ложку борошна. Обережно, не виймаючи з води, промийте печериці. Коли борошниста вода стане сірою, злийте її і промийте печериці під краном. Наріжте гриби на тонкі скибочки. Великі капелюшки попередньо розріжте навпіл. Нашатковані гриби складіть в окремий посуд.
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Сир дрібно натріть.Замість чеддера можете використовувати будь-який твердий сир, що добре плавиться: маасдам, російський, голландський, гауду і навіть пармезан. Остання сир краще брати зовсім небагато (по щіпці на кожну порцію жульєна), інакше він заглушить смак страви.
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Поставте на середній вогонь товстостінну сковороду. Коли посуд розігріється, влийте в нього всю олію. Покладіть у розігріту олію цибулю. Допустіть його до прозорості і введіть гриби. Додайте вогонь та обсмажуйте до зникнення вологи. Готові печериці з цибулею зніміть зі сковороди.
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Розтопіть половину вершкового масла. Влийте вершки. Натомість можете використовувати 15-відсоткову сметану або навіть молоко.
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Коли вершки почнуть кипіти, викладіть подрібнену курку та перемішайте. Прогрівайте шматочки філе хвилину, а потім додайте гриби з цибулею і столову ложку борошна, що залишилася. Продовжуйте готувати, активно помішуючи, до згущення вершків. Насамкінець посоліть і додайте перець.
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Увімкніть духовку на 150 °С. Поки вона нагрівається, сформуйте жульєни. Використовуйте порційні кокотниці (маленькі металеві каструльки з ручками).Якщо кокотниць немає, можна взяти одноразові формочки фольгові для кексів, керамічні горщики або маленькі булочки.
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Розподіліть теплу курячо-грибну суміш по кокотницям, розраховуючи так, щоб на кожну їдку доводилося по одній порції. Важливо, щоб жульєн не доходив до краю кокотниці мінімум на 7 мм.
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Кожну порцію посипте натертим сиром. Поверх покладіть невеликий шматочок олії. Наповнені кокотниці перенесіть на лист і відправте в духовку хвилин на 10. Використовуйте верхнє нагрівання. Як тільки сир підрум'яниться, виймайте жульєн і відразу подавайте на стіл. Щоб посуд не тріснув від гарячого, покладіть під кокотницю на тарілку паперову серветку. Якщо закуска подається не відразу, залиште її у вимкненій гарячій духовці. Щоб жульєни не пересохли, влийте на деко склянку окропу і щільно закрийте дверцята.
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Намагайтеся не робити жульєн про запас, оскільки при охолодженні він втрачає свої смакові якості. Якщо курка з грибами залишилася, надішліть продукти в холодильник: зробите свіжі жульєни наступного дня. У холодильнику заготівля простоїть до п'яти днів.
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