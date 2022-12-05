Готуємо новорічні капкейки

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Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.

Прогноз погоди у Харкові на 5 грудня Увесь день у Харкові утримається ясна морозна погода. Без опадів.