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05.12.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо новорічні капкейки

Пропонуємо рецепт святкового десерту.


Готуємо новорічні капкейки
Як пише РЕДПОСТ, капкейки, американський різновид кексу, які без особливих зусиль можна оформити у святковому стилі, стануть чудовим доповненням солодкого столу або замінять традиційний торт. Адже недарма переклад назви страви - "чашковий торт" В англомовних країнах їх печуть до дня народження та свят.
 

Рецепт капкейків

 

Продукти (на 6 порцій):

  • Куряче яйце 2 шт.
  • 33% вершки 100 мл
  • Цукор 180 г
  • Борошно пшеничне в/с 260 г
  • Молоко 160 г (або 10% вершки)
  • Мандарин 1 шт.
  • Розпушувач 10 г
  • Кориця 3 шт.
  • Ванільний цукор 20 г
  • Розмарін 2 шт.
  • Гелевий харчовий барвник 1 г
  • 82,5% масло вершкове 100 г
  • Маскарпоне 180 г
  • Кондитерська посипка до смаку
  • Шоколадний сироп за смаком

Рецепт покроково:

 
  1. У суху знежирену миску насипати 180 г цукру.
  2. Розбити туди 2 яйця кімнатної температури.
  3. Використовуючи міксер або ручний віночок, збити продукти на пишну, майже білу масу.
  4. Викласти 100 г вершкового масла|мастила| в окрему миску і поставити в мікрохвильовку.
  5. Розтопити олію 2-3 імпульсами по 15 секунд (максимальна потужність).
  6. У яєчно-цукрову масу додати 10 г ванільного цукру.
  7. Влити туди вершкове масло.
  8. Перемішати до однорідності.
  9. У рідку основу для тесту налити 8 ст. л. молока чи вершки.
  10. На середніх обертах швидко перемішати масу до однорідності.
  11. Безпосередньо в миску просіяти 260 г пшеничного борошна.
  12. Додати 10 г розпушувача і трохи змішати його з борошном.
  13. Замісити тісто міксером до консистенції, що нагадує сметану.
  14. Увімкнути духовку на 180 °С. У лунки спеціального листа для капкейків укласти силіконові або пергаментні гофровані форми.
  15. Викласти тісто у кондитерський мішок.
  16. Видавлюючи тісто спіраллю, заповнити кожну форму на ⅔ висоти. Деко поставити на середню полицю духовки.
  17. Випікати 20-25 хвилин.
  18. Готові капкейки перед оформленням повністю охолодити.
  19. Холодні вершки жирністю не менше 33% вилити в миску
  20. Додати до вершків 10 г ванільного цукру.
  21. Збити вершки до твердих піків.
  22. Додати до них 130 г маскарпоне.
  23. На малих обертах перетворити вершки із сиром на однорідний крем.
  24. Половину крему відразу викласти в кондитерський мішок із насадкою-зірочкою.
  25. У крем, що залишився додати 50 г маскарпоне.
  26. У кілька прийомів введіть зелений харчовий барвник. Кожну порцію барвника ретельно перемішати в кремі, доки не отримаєте відтінок бажаної насиченості.
  27. Пофарбований крем перекласти в окремий мішок кондитерський із зірчастою насадкою.
  28. Приблизно на третину капкейків завдати трохи білого крему.
  29. Розмазати ножем по поверхні виробу.
  30. На білу основу видавити спіраллю, що звужується, зелений крем, формуючи ялинку. Прикрасити її круглою різнобарвною кондитерською посипкою, яка імітуватиме новорічні іграшки.
  31. На наступну партію капкейків видавіть невисокою пірамідальною спіраллю білий крем. На нього зигзагом нанесіть шоколадний сироп. Декорувати капкейки.
 
 
Тэги:  рецепт, капкейк, новый год
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