05.12.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо новорічні капкейки
Пропонуємо рецепт святкового десерту.
Готуємо новорічні капкейки
Як пише РЕДПОСТ
, капкейки, американський різновид кексу, які без особливих зусиль можна оформити у святковому стилі, стануть чудовим доповненням солодкого столу або замінять традиційний торт. Адже недарма переклад назви страви - "чашковий торт" В англомовних країнах їх печуть до дня народження та свят.
Рецепт капкейків
Продукти (на 6 порцій):
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Куряче яйце 2 шт.
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33% вершки 100 мл
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Цукор 180 г
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Борошно пшеничне в/с 260 г
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Молоко 160 г (або 10% вершки)
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Мандарин 1 шт.
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Розпушувач 10 г
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Кориця 3 шт.
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Ванільний цукор 20 г
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Розмарін 2 шт.
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Гелевий харчовий барвник 1 г
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82,5% масло вершкове 100 г
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Маскарпоне 180 г
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Кондитерська посипка до смаку
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Шоколадний сироп за смаком
Рецепт покроково:
-
У суху знежирену миску насипати 180 г цукру.
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Розбити туди 2 яйця кімнатної температури.
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Використовуючи міксер або ручний віночок, збити продукти на пишну, майже білу масу.
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Викласти 100 г вершкового масла|мастила| в окрему миску і поставити в мікрохвильовку.
-
Розтопити олію 2-3 імпульсами по 15 секунд (максимальна потужність).
-
У яєчно-цукрову масу додати 10 г ванільного цукру.
-
Влити туди вершкове масло.
-
Перемішати до однорідності.
-
У рідку основу для тесту налити 8 ст. л. молока чи вершки.
-
На середніх обертах швидко перемішати масу до однорідності.
-
Безпосередньо в миску просіяти 260 г пшеничного борошна.
-
Додати 10 г розпушувача і трохи змішати його з борошном.
-
Замісити тісто міксером до консистенції, що нагадує сметану.
-
Увімкнути духовку на 180 °С. У лунки спеціального листа для капкейків укласти силіконові або пергаментні гофровані форми.
-
Викласти тісто у кондитерський мішок.
-
Видавлюючи тісто спіраллю, заповнити кожну форму на ⅔ висоти. Деко поставити на середню полицю духовки.
-
Випікати 20-25 хвилин.
-
Готові капкейки перед оформленням повністю охолодити.
-
Холодні вершки жирністю не менше 33% вилити в миску
-
Додати до вершків 10 г ванільного цукру.
-
Збити вершки до твердих піків.
-
Додати до них 130 г маскарпоне.
-
На малих обертах перетворити вершки із сиром на однорідний крем.
-
Половину крему відразу викласти в кондитерський мішок із насадкою-зірочкою.
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У крем, що залишився додати 50 г маскарпоне.
-
У кілька прийомів введіть зелений харчовий барвник. Кожну порцію барвника ретельно перемішати в кремі, доки не отримаєте відтінок бажаної насиченості.
-
Пофарбований крем перекласти в окремий мішок кондитерський із зірчастою насадкою.
-
Приблизно на третину капкейків завдати трохи білого крему.
-
Розмазати ножем по поверхні виробу.
-
На білу основу видавити спіраллю, що звужується, зелений крем, формуючи ялинку. Прикрасити її круглою різнобарвною кондитерською посипкою, яка імітуватиме новорічні іграшки.
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На наступну партію капкейків видавіть невисокою пірамідальною спіраллю білий крем. На нього зигзагом нанесіть шоколадний сироп. Декорувати капкейки.
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