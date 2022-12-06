06.12.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 грудня

У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -9°...-5°C (відчувається як -11°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-6°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-7°C (відчувається як -8°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Народні прикмети

На небі мало хмар - буде ясно, але холодно.



Хмари закрили сонце, отже, незабаром почнеться буран.



Місяць чіткий і з гострими «ріжками» – зима буде холодною.



Наші пращури звернули увагу на те, що якщо 6 грудня мжичить сніг і вітер з півночі, то через півроку — 6 червня — мжичитиме дощ і дутиме північний вітер.

Цього часу селяни святкували становлення санного шляху по снігу і льоду.