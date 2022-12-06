Прогноз погоди у Харкові на 6 грудня

У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -9°...-5°C (відчувається як -11°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-6°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-7°C (відчувається як -8°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
На небі мало хмар - буде ясно, але холодно.
Хмари закрили сонце, отже, незабаром почнеться буран.
Місяць чіткий і з гострими «ріжками» – зима буде холодною.
Наші пращури звернули увагу на те, що якщо 6 грудня мжичить сніг і вітер з півночі, то через півроку — 6 червня — мжичитиме дощ і дутиме північний вітер.
Цього часу селяни святкували становлення санного шляху по снігу і льоду.
Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
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