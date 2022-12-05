Комунальники відремонтували покриття ще на трьох вулицях Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», у Харкові фахівці підприємства відновили дорожнє покриття у місцях розриттів інженерних служб:
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Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь день у Харкові утримається ясна морозна погода. Без опадів.
Сьогодні святкують представники науки, яка знає все: щороку 5 грудня в Україні вітають працівників статистики.
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