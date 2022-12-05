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05.12.2022  21:31   Дмитро Колонєй

Комунальники відремонтували покриття ще на трьох вулицях Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відремонтували покриття ще на трьох вулицях Харкова комунальникиЯк повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», у Харкові фахівці підприємства відновили дорожнє покриття у місцях розриттів інженерних служб:

  • по вул. Холодногірській,
  • пр. Гагаріна та
  • вул. Великій Панасівській.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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