05.12.2022 20:44 Ніка Костенко

Як відновлюють спортшколу зі стрільби з лука у Харкові (фото)

Потрощені стіни, вибиті шибки та численні сліди від уламків російських снарядів. Спортшкола зі стрільби з лука «Комунар» потрапляла під ворожі обстріли багато разів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Вихованці цієї школи посідали призові місця на Олімпійських іграх і навіть потрапляли до Книги рекордів Гіннеса. За 60 шістдесят років, кажуть працівники, в історії дитячо-юнацької школи «Коммунар» було різне. Та ніколи не уявляли, що доводиться виживати в умовах війни. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТВихованці цієї школи посідали призові місця на Олімпійських іграх і навіть потрапляли до Книги рекордів Гіннеса. За 60 шістдесят років, кажуть працівники, в історії дитячо-юнацької школи «Коммунар» було різне. Та ніколи не уявляли, що доводиться виживати в умовах війни.

Від початку війни з росією юні спортсмени тренуються тільки дистанційно. Але, не зважаючи на це, виступають як в Україні, так і за кордоном.

Наприклад, Катерина Нестерова, попри війну та складнощі з підготовкою, змогла стати Майстром спорту зі стрільби із лука.

"Це не той вид спорту, який можна перенести на дистанційне. Тому я завжди була на зв'язку із тренером із початку повномасштабної війни. Потім забрала лук і тренувалася вдома. Мені зробили щит маленький і вдома довелося якось… Хоча б на 3 метри, тому що не було дистанції. Ти стріляєш не для когось, ти стріляєш для себе. Тобі це подобається й ти розумієш, що не можеш це покинути" - розповідає Катерина Нестерова, вихованка КЗ «ХМСДЮСШОР зі стрільби з лука «Комунар».

"У нас был «прилет» в административное здание, выбиты окна. В тире пробит потолок, разрушена полностью тренерская комната" - розповідає Павло Васильєв, директор КЗ «ХМСДЮСШОР зі стрільби з лука «Комунар».

Павло Васильєв додає: із підготовкою потрощених будівель до зими допоміг Департамент у справах сім'ї молоді та спорту. Надали будівельні матеріали, закрили вибиті вікна та оновили стіни.

"Ми закрили вікна, ми поставили опори. Тут знаходилося дуже багато людей - мешканців, які ховалися від обстрілів. Тому зараз ми теж приділяємо всім цим приміщенням дуже велику увагу, щоб, якщо треба – такі будівлі використовувалися як бомбосховища. Зараз усі спортивні комплекси готові до зимового періоду, всі пошкодження усунені. Тому ми готові до зими, а після нашої перемоги ми готові зустрічати спортсменів на тренуваннях" - повідомив Олександр Власенко, директор Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міськради.

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