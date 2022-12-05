Знову зростуть ціни на яйця: стало відомо, чому саме

05.12.2022 20:00 Дмитро Колонєй

Рух цін на популярний продукт пояснив експерт.

Блекаути та планові відключення світла дестабілізують роботу птахофабрик. Для забезпечення необхідних умов у пташниках виробники підключають електроживлення за допомогою генераторів. Дорожчають затрати на їх обігрів. Збільшується собівартість виробництва курятини та яєць.

Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях, – пояснює Карпенко.

Таким чином складається ситуація при якій віробники можуть рухатися лише двома шляхами, які, все одно, призведуть до зростання ціни: