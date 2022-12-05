05.12.2022 20:00 Дмитро Колонєй
Знову зростуть ціни на яйця: стало відомо, чому саме
Рух цін на популярний продукт пояснив експерт.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на 24, відомо, що ціни на яйця, у остінній час мали тенденцію до зниження ціни після літнього зліту. Але ринку вже загрожує нова тенденція - до нового зростання цін. Це зазначив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко.
Чому злетять ціни на яйця
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Блекаути та планові відключення світла дестабілізують роботу птахофабрик.
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Для забезпечення необхідних умов у пташниках виробники підключають електроживлення за допомогою генераторів.
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Дорожчають затрати на їх обігрів.
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Збільшується собівартість виробництва курятини та яєць.
Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях,
– пояснює Карпенко.
Таким чином складається ситуація при якій віробники можуть рухатися лише двома шляхами, які, все одно, призведуть до зростання ціни:
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Або закласти додаткові витрати у вартість продукції
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Або зменшити виробництво.
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