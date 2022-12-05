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05.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Знову зростуть ціни на яйця: стало відомо, чому саме

Рух цін на популярний продукт пояснив експерт.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на 24, відомо, що ціни на яйця, у остінній час мали тенденцію до зниження ціни після літнього зліту. Але ринку вже загрожує нова тенденція - до нового зростання цін. Це зазначив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко.
 

Чому злетять ціни на яйця

 
  1. Блекаути та планові відключення світла дестабілізують роботу птахофабрик.
  2. Для забезпечення необхідних умов у пташниках виробники підключають електроживлення за допомогою генераторів.
  3. Дорожчають затрати на їх обігрів.
  4. Збільшується собівартість виробництва курятини та яєць.
 
Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях,
– пояснює Карпенко.
 
Таким чином складається ситуація при якій віробники можуть рухатися лише двома шляхами, які, все одно, призведуть до зростання ціни:   
 
  1. Або закласти додаткові витрати у вартість продукції
  2. Або зменшити виробництво.
 
 
Источник:   24
 Тэги:  цена, яйца, украина
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