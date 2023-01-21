21.01.2023 18:12 Рита Парфенова

Подорожчав улюблений овоч українців: ціні та прогнози

Після нового року в Україні подорожчала картопля.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінфін, зросли ціни на всі сорти цього овоща.



Так, вартість звичайної картоплі зросла майже на 50 коп./кг.



Кілограм рожевої картоплі коштує в середньому 13,9 грн. Це майже на 3 грн перевищує середньомісячну ціну грудня-2022 в 11,01 грн.



Ціна молодої картоплі збільшилася майже на 5 грн/кг – із 11,21 грн до 15,9 грн.



Звичайна картопля дорожчає вже 3 місяць поспіль. Востаннє ціни на неї знижувалися у жовтні-2022: з 11,8 грн/кг до 9,09 грн/кг. Після цього її вартість зростала до:

листопад – 9,61 грн/кг;

грудень – 9,77 грн/кг;

січень-2023 – 10,13 грн/кг. При цьому на початку місяця ціни на овочі трохи знизилися – до 9,74 грн/кг, але незабаром знову пішли вгору.

На рожеву картоплю ціни зростають другий місяць поспіль – після листопадового здешевлення з 10,07 грн/кг до 9,99 грн/кг. Далі було зростання:

грудень – до 11,01 грн;

січень – до 12 грн (дані на 1 число місяця. Після цього ціни зросли до 13,9 грн).

Молода ж картопля дорожчати лиш почала. Ціни на неї зросли після здешевлення в листопаді з 11,39 грн/кг до 11,21 грн/кг.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ціна на ріпчасту цибулю за два тижні нового року виросла в середньому на 12%.



