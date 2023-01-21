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21.01.2023  19:21   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Харківської області

На Слобідському та Куп’янському напрямках ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пункта Харківщини.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань не виявлено. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Козача Лопань,
  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Бударки,
  • Колодязне,
  • Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Синьківка,
  • Кучерівка,
  • Піщане,
  • Крохмальне,
  • Новоселівське,
  • Стельмахівка,
  • Вишневе,
  • Першотравневе.

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 січня військові рф обстріляли населені пункти Харківщині, внаслідок чого загинули та поранені мирні мешканці.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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