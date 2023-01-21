Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Харківської області

На Слобідському та Куп’янському напрямках ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пункта Харківщини.
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань не виявлено. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:
Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 січня військові рф обстріляли населені пункти Харківщині, внаслідок чого загинули та поранені мирні мешканці.
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Сьогодні краще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
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