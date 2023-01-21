21.01.2023 14:34 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілів Харківської області 21 січня

Уранці 21 січня військові рф обстріляли населені пункти Харківщині, внаслідок чого загинули та поранені мирні мешканці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 21 січня близько 11 години окупанти обстріляли село Ветеринарне Дергачівської ОТГ: отримав поранення мирний мешканець.



Близько 6 ранку російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинула 70-річна жінка. Отримали поранення подружжя та їх 7-річна донька.





Також у Вовчанську внаслідок російських обстрілів 20 січня отримав поранення 71-річний чоловік. Пошкоджено низку житлових будинків.



Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Вовчанську обстрілів зазнали 2 дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Також пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.



