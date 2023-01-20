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20.01.2023  09:40   Віталій Хінєвіч

Школу-інтернат окупанти обстріляли у Харківській області

Ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах Харківської області.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Очільник ХОВА повідомив, що з мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та інші населені пункти.
 
У Куп'янському районі під обстрілами було місто Куп'янськ та селище міського типу Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі. Також ворог завдав удару з РЗК С-300 по будівлі школи-інтернату.
 
Крім цього, у Вовчанську Чугуївського району, обстрілів зазнали 2 дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Також пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.
 
У Тимофіївці Богодухівського району, зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.
 
Потерпілих виявлено не було.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі збирають докази ворожих обстрілів Харківської області.
 

Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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