20.01.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

Школу-інтернат окупанти обстріляли у Харківській області

Ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Очільник ХОВА повідомив, що з мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та інші населені пункти.

У Куп'янському районі під обстрілами було місто Куп'янськ та селище міського типу Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі. Також ворог завдав удару з РЗК С-300 по будівлі школи-інтернату.

Крім цього, у Вовчанську Чугуївського району, обстрілів зазнали 2 дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Також пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

У Тимофіївці Богодухівського району, зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

Потерпілих виявлено не було.



