20.01.2023 09:40 Віталій Хінєвіч
Школу-інтернат окупанти обстріляли у Харківській області
Ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
Очільник ХОВА повідомив, що з мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та інші населені пункти.
У Куп'янському районі під обстрілами було місто Куп'янськ та селище міського типу Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі. Також ворог завдав удару з РЗК С-300 по будівлі школи-інтернату.
Крім цього, у Вовчанську Чугуївського району, обстрілів зазнали 2 дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Також пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.
У Тимофіївці Богодухівського району, зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.
Потерпілих виявлено не було.
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