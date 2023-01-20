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20.01.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде театральна вистава

Захід пройде на паркінгу одного з торгівельно-розважальних центрів міста.

Харків театр
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр дітей та юнацтва.
 
Усіх бажаючих запрошують відвідати виставу «Уфті-Туфті», яка пройде на території паркінгу ТРЦ «Nikolsky».
 
«Вистава «Уфті-Туфті» – це музична казка для маленьких леді та джентльменів і весела історія для сімейного перегляду про дівчинку Люсі, яка весь час втрачала свої хусточки, шкарпеточки та фартушки, про звірів, які зустрічаються їй у чарівному лісі та про Іжачиху-пралю Уфті-Туфті, яка дуже чемна й допомагає Люсі у відтворенні чистоти, яку так полюбляють англійці»,- йдеться у повідомлення.
 
Дорослих та дітей чекають 22 січня о 13:00, щоб подарувати посмішки і незабутні враження, а ще традиційні фото з артистами після вистави, міцні обійми та чудовий настрій. Вхід вільний.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові презентували календар «Харків – місто Героїв».
 

Источник:   Харківський театр дітей та юнацтва
 Тэги:  харьков, театр
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