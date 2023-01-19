19.01.2023 11:35 Рита Парфенова

Слідчі збирають докази ворожих обстрілів Харківської області (фото)

Протягом 18 січня під ворожим вогнем знаходилися місто Куп‘янськ та села Чугуївського району Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, російські окупанти завдали численних збройних ударів по прикордонній території області.



Другий день поспіль окупанти застосовує проти мирного населення міста Куп‘янськ зенітні керовані ракети типу С-300. Внаслідок неодноразових ракетних ударів у Куп‘янську частково зруйновано домоволодіння, пошкоджено приміщення приватного підприємства, гаражі, виведене з ладу газове обладнання та обірвані електродроти.





Протягом доби збройної атаки зазнали села в Чугуївському районі. Через щоденні ворожі обстріли інфраструктура населених пунктів прикордоння має серйозні руйнування. Постраждали домівки громадян, багатоквартирні житлові будинки, господарчі будівлі, інше майно.

Інформація про загиблих або поранених протягом доби 18 січня до поліції не надходила.





Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки ретельно відпрацювали усі факти обстрілів населених пунктів Харківщини.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.



