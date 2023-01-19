19.01.2023 08:14 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів на Харківщині

Станом на ранок 19 грудня 2023 року військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

У Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів:

Бударки,

Землянки,

Гатище,

Зелене,

Вовчанськ,

Тернова,

Красне,

Кам’янка,

Чугунівка,

Новомлинськ,

Дворічна.



На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони:

Курилівки,

Петропавлівки,

Кислівки,

Іванівки,

Крохмального,

Синьківки,

Берестового,

Табаївки.



У Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил російської федерації та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України проведе 18 та 19 січня у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів.



