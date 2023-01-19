Окупанти обстріляли 19 населених пунктів на Харківщині

Станом на ранок 19 грудня 2023 року військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
У Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони:
У Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил російської федерації та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України проведе 18 та 19 січня у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів.
Комментариев: 0
Якщо у стосунках з кимось назріли складнощі, то цього дня є ризик їх погіршити. Щоб цього не сталося, доведеться дотримуватися підвищеної обережності.
Погода у Харкові буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Удень опадів не передбачається.
Сьогодні православні відзначають Хрещення Господнє – на згадку про хрещення Ісуса Христа у водах Йордану.
влажность:
давление:
ветер: