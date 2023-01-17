17.01.2023 21:03 Євген Клочко

СБУ у Харкові проведе контрдиверсійні заходи: стала відома дата

Служба безпеки України проведе 18 та 19 січня у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів.



Фото з відкритих джерел

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула, передає РЕДПОСТ . За його словами, проведення цих заходів необхідно для збереження і підвищення безпеки харків'ян.

Під час заходів, написав Абдула, будуть проводитися огляди окремих територій з метою підвищення безпекової обстановки, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, виявлення та нейтралізації можливих диверсійних груп.

Крім того, можуть здійснюватися перевірка документів громадян, догляд автомобілів, обмеження руху окремими вулицями.

Владислав Абдула зазначив, що крім СБУ участь у заходах братимуть інші правоохоронні органи, підрозділи НГУ й ЗСУ.

Контрдиверсійні заходи, як і попередні рази, будуть сконцентровані в окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста.

Нагадаємо, подібні антитерористичні контрдиверсійні заходи на території одного з районів міста Харкова проводились 9-10 січня.



