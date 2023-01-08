08.01.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові СБУ проведе антитерористичні контрдиверсійні заходи

9-10 січня на території одного з районів міста Харкова будуть проводитись антитерористичні контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Управління СБУ в Харківській області.

Повідомляється, що крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Під час антитерористичних контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, 15 лютого 2022 року, напередодні широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ розпочала багатоетапні контрдиверсійні навчання у Харківській області



