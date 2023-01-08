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08.01.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

Як поводитись на водоймах взимку, розповіли рятувальники

Рятувальники закликають громадян не виходити на кригу під час сильного перепаду температури повітря та потепління.

правила поводження на льоду
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Зазначається, що необхідно переходити водойми тільки в спеціально позначених та обладнаних для цього місцях. Якщо товщина та міцність льоду невідомі не слід ступати на нього.
 
За потреби виходити на лід можна лише за стійкої морозної температури. Варто взяти з собою палицю для перевірки міцності льоду.
 
Не слід перевіряти товщину криги ударами ніг, заборонено збирайтись великими групами в одному місці на кризі. Якщо лід почав тріщати треба негайно повертайтесь на берег, але не бігти, а відходити повільно, не відриваючи ступні від льоду.
 
Треба оминати ділянки, вкриті товстим шаром снігу (там тонший лід).
 
Не вживайте спиртні напої біля водойм, катайтесь на ковзанах лише в перевірених та спеціально облаштованих місцях.
 
Дорослим необхідно пояснити дітям про небезпеку тонкої криги та пильнувати за їхнім дозвіллям.
 

 


Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  лед, правила безопасности
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