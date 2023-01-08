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08.01.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

В Україні розширили перелік ліків, вартість яких покривається з бюджету в межах програми медичних гарантій

Рішення уряду дозволить підвищити доступ українців до необхідних ефективних та безпечних лікарських засобів.

ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
У Міністрстві зазначили, що була прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів». Метою постанови є розширення Національний перелік основних лікарських засобів новими препаратами, що були рекомендовані за результатами проведення державної оцінки медичних технологій. 
 
Це рішення  дозволить підвищити доступ українців до необхідних ефективних та безпечних лікарських засобів, вартість яких покривається за бюджетні кошти в межах програми державних гарантій медичного обслуговування.
 
«Тепер ліків, які заклади охорони здоров'я зможуть закуповувати коштом державного та місцевих бюджетів, стане більше, а отже більше пацієнтів зможуть безоплатно їх отримати», – зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.
 
Нагадаємо, програма «Доступні ліки» продовжує працювати в Україні.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, лекарства, рецепт
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