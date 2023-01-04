04.01.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Програма «Доступні ліки» продовжує працювати в Україні

У зв’язку з введенням воєнного стану на території України, Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру видачі рецептів на ліки, які можна отримати безоплатно або з незначною доплатою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві зазначили, якщо пацієнт немає можливості отримати електронний рецепт на препарати, передбачені програмою «Доступні ліки», рецепт можна отримати у паперовому вигляді в будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи підписана у пацієнта декларація з цим лікарем.

Аптеки мають приймати паперові рецепти на ліки, які входять в програму реімбурсації «Доступні ліки», та обліковувати їх у паперовій формі.

Аптека, яка бере участь у програмі «Доступні ліки», може не надати препарати лише з об’єктивних причин: тимчасова відсутність лікарського препарату у зв’язку з логістичними або іншими труднощами й відсутність працівника/ків в аптеці через військові дії.

Щодо аптек, у яких наявні препарати інсуліну, їхній перелік знаходиться за посиланням . Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua