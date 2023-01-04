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04.01.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Програма «Доступні ліки» продовжує працювати в Україні

У зв’язку з введенням воєнного стану на території України, Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру видачі рецептів на ліки, які можна отримати безоплатно або з незначною доплатою.

Доступні ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
У Міністерстві зазначили, якщо пацієнт немає можливості отримати електронний рецепт на препарати, передбачені програмою «Доступні ліки», рецепт можна отримати у паперовому вигляді в будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи підписана  у пацієнта декларація з цим лікарем.
 
Аптеки мають приймати паперові рецепти на ліки, які входять в програму реімбурсації «Доступні ліки», та обліковувати їх у паперовій формі.  
 
Аптека, яка бере участь у програмі «Доступні ліки», може не надати препарати лише з об’єктивних причин: тимчасова відсутність лікарського препарату у зв’язку з логістичними або іншими труднощами й відсутність працівника/ків в аптеці через військові дії.
 
Щодо аптек, у яких наявні препарати інсуліну, їхній перелік знаходиться за посиланням. Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.
 
Нагадаємо, безоплатних ліків за державною програмою «Доступні ліки» стало більше.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, доступні ліки
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