02.11.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

«Доступні ліки»: безоплатних ліків за державною програмою стало більше

27 жовтня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий Реєстр лікарських засобів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.

Повідомляється, що в Україні затвердили новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року.

Новий Реєстр набув чинності 31 жовтня 2022 року. Ознайомитись із наказом МОЗ № 1931 можна за посиланням . Всього в оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою.

Щоб отримати електронний рецепт на препарати для лікування ХОЗЛ пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря або терапевта. Під час воєнного стану українці можуть звернутися до будь-якого лікаря ПМД навіть без декларації.

Нагадаємо, у Дії можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом.