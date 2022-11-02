    
Главная Новини Харкова Медицина «Доступні ліки»: безоплатних ліків за державною програмою стало більше
02.11.2022  15:40   Віталій Хінєвіч

«Доступні ліки»: безоплатних ліків за державною програмою стало більше

27 жовтня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий Реєстр лікарських засобів.

Доступні ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.
 
Повідомляється, що в Україні затвердили новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20  жовтня 2022 року.
 
Новий Реєстр  набув чинності 31 жовтня 2022 року. Ознайомитись із наказом МОЗ № 1931 можна за посиланням. Всього в оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою.
 
Щоб отримати електронний рецепт на препарати для лікування  ХОЗЛ пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря або терапевта. Під час воєнного стану українці можуть звернутися до будь-якого лікаря ПМД навіть без декларації.
 
Нагадаємо, у Дії можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом.
 
Источник:   Національна служба здоров'я України
 Тэги:  медицина, доступні ліки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 Медицина Лікарі їздять селами Харківської області та надають допомогу людям 02.11 Медицина В Ізюмі працює мобільний будинок для медичних бригад 01.11 Медицина Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 