02.11.2022 14:50 Віталій Хінєвіч
У Дії можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом
Дія представила нову функцію.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Повідомляється, що нотаріальні документи формуються на спеціальних бланках. Але з початку повномасштабного вторгнення виникають труднощі з їх виробництвом та логістикою. Тож нотаріусам дозволили формувати частину документів на звичайному білому папері А4.
Крім того, є випадки підробок нотаріальних документів навіть на спеціальних бланках.
Для того, щоб убезпечити українців від підробки документів, запустили перевірку за QR-кодом. Він може бути на:
-
довіреності,
-
договорі оренди транспортних засобів,
-
заяві, на якій засвідчується справжність підпису.
За QR-кодом можна завантажити електронну копію документа у кілька кліків для перевірки та зберігання. Більше не потрібно робити сканкопії чи фотографувати.
Інструкцію з використанням функції можна переглянути у відеоролику
.
Нагадаємо, Укрзалізниця випустила оновлення
своєї програми.
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