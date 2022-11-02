02.11.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

У Дії можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом

Дія представила нову функцію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Повідомляється, що нотаріальні документи формуються на спеціальних бланках. Але з початку повномасштабного вторгнення виникають труднощі з їх виробництвом та логістикою. Тож нотаріусам дозволили формувати частину документів на звичайному білому папері А4.

Крім того, є випадки підробок нотаріальних документів навіть на спеціальних бланках.

Для того, щоб убезпечити українців від підробки документів, запустили перевірку за QR-кодом. Він може бути на:

довіреності,

договорі оренди транспортних засобів,

заяві, на якій засвідчується справжність підпису.

За QR-кодом можна завантажити електронну копію документа у кілька кліків для перевірки та зберігання. Більше не потрібно робити сканкопії чи фотографувати.

Інструкцію з використанням функції можна переглянути у відеоролику

Нагадаємо, Укрзалізниця випустила оновлення своєї програми.