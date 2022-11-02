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02.11.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

У Дії можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом

Дія представила нову функцію.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
Повідомляється, що нотаріальні документи формуються на спеціальних бланках. Але з початку повномасштабного вторгнення виникають труднощі з їх виробництвом та логістикою. Тож нотаріусам дозволили формувати частину документів на звичайному білому папері А4. 
 
Крім того, є випадки підробок нотаріальних документів навіть на спеціальних бланках.
 
Для того, щоб убезпечити українців від підробки документів, запустили перевірку за QR-кодом. Він може бути на:
 
  • довіреності,
  • договорі оренди транспортних засобів,
  • заяві, на якій засвідчується справжність підпису.
За QR-кодом можна завантажити електронну копію документа у кілька кліків для перевірки та зберігання. Більше не потрібно робити сканкопії чи фотографувати. 
 
Інструкцію з використанням функції можна переглянути у відеоролику.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця випустила оновлення своєї програми.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  дія, нотариус
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