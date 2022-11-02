02.11.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця випустила оновлення своєї програми

В додатку створено розширену функцію для купівлі квитків на поїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що тепер в застосунку можна купити квитки на міжнародні рейси. З 1 листопада доступні квитки до Польщі (квитки на рейси на Хелм, Перемишль та Варшаву можна придбати вже зараз) та Молдови (поїзд №351/352 Київ – Кишинів, анонсований минулого тижня під час презентації нових графіків та маршрутів залізниці на 2023 рік, уже доступний).

Крім цього, відтепер пасажир бачитиме всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.

Нагадаємо, Укрпошта оголосила конкурс на ескіз, який прикрасить різдвяну поштову марку.