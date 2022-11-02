Укрзалізниця випустила оновлення своєї програми

В додатку створено розширену функцію для купівлі квитків на поїзди.
Комментариев: 0
Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
влажность:
давление:
ветер: