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02.11.2022  11:20   Рита Парфенова

Метрополітен Харкова відновив рух поїздів

У Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на двох лініях.

метро

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

Рух Салтівською та Холодногірсько-заводською лініями Харківського метрополітену біло відновлено в різнецею в декілька хвилин.

Нагадаємо, вранці 1 листопада було припинено рух поїздів у Харківському метрополітені, а 31 жовтня після ворожих обстрілів у Харкові не працювали метро та наземний електротранспорт.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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