Метрополітен Харкова відновив рух поїздів

У Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на двох лініях.
Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.
Рух Салтівською та Холодногірсько-заводською лініями Харківського метрополітену біло відновлено в різнецею в декілька хвилин.
Нагадаємо, вранці 1 листопада було припинено рух поїздів у Харківському метрополітені, а 31 жовтня після ворожих обстрілів у Харкові не працювали метро та наземний електротранспорт.
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