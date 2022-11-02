02.11.2022 11:20 Рита Парфенова

Метрополітен Харкова відновив рух поїздів

У Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на двох лініях.

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

Рух Салтівською та Холодногірсько-заводською лініями Харківського метрополітену біло відновлено в різнецею в декілька хвилин.

Нагадаємо, вранці 1 листопада було припинено рух поїздів у Харківському метрополітені, а 31 жовтня після ворожих обстрілів у Харкові не працювали метро та наземний електротранспорт.