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01.11.2022  08:44   Рита Парфенова

У Харкові зупинилося метро

Вранці 1 листопада припинено рух поїздів у Харківському метрополітені


t.me/kh_metro

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену», - йдеться в повідомленні.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.
 
Нагадаємо, учора, 31 жовтня, після ворожих обстрілів у Харкові не працювали метро та наземний електротранспорт.
Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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