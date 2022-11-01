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01.11.2022  08:22   Рита Парфенова

Харків на ранок 1 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 31 жовтня по 1 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 1 листопрада.

Протягом доби трапилось одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп’янському районі області. Горів учбовий заклад на площі пожежі понад 500 кв.м.

Загалом за добу з 31 жовтня по 1 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

  • 21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;
  • 1 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 т води.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області 31 жовтня.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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