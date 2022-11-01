01.11.2022 08:22 Рита Парфенова

Харків на ранок 1 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 31 жовтня по 1 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 1 листопрада.

Протягом доби трапилось одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп’янському районі області. Горів учбовий заклад на площі пожежі понад 500 кв.м.



Загалом за добу з 31 жовтня по 1 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 т води.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області 31 жовтня.