Харків на ранок 1 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 31 жовтня по 1 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 1 листопрада.
Протягом доби трапилось одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп’янському районі області. Горів учбовий заклад на площі пожежі понад 500 кв.м.
Загалом за добу з 31 жовтня по 1 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 т води.
Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області 31 жовтня.
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