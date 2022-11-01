Окупанти обстріляли шість населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом добі з 31 жовтня по 1 листопада військові рф здійснили обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли: з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:
На Куп’янському напрямку під обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії потрапив район населеного пункту Кучерівка.
Протягом минулої доби противник завдав по населеним пунктам УкраЇни 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території республіки білорусь.
Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області 31 жовтня.
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