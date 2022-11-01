1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
Слово "веган" було утворене Дональдом Вотсоном з перших трьох і останніх двох букв англійського слова "vegetarian" (рус. "вегетаріанець", "вегетаріанський"). Цей термін почав використовуватися Веганським товариством, заснованим Уотсоном 1 листопада 1944 року у Лондоні. Вегани – це суворі вегетаріанці, які не тільки виключають зі свого раціону м'ясо та рибу, але виключають і будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, мед тощо. Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, шерсті та шовку і, більше того, не користуються продуктами, що тестувалися на тваринах. Причини відмови можуть бути різними, але основна – це небажання бути причетним до вбивства тварин та жорстокого поводження з ними.
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1 листопада день свого заснування відзначає Європейський союз – економічний та політичний союз, що об’єднує 27 незалежних держав-членів, розташованих у Європі.
ЄС бере свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі (ЄСВС) і Європейської економічної спільноти (ЄЕС), які сформувались з шести країн у 1957-му. У сучасному вигляді існує на основі Маастрихтського договору, підписаному 7 лютого 1992 року і чинному з 1 листопада 1993-го. Останній значний перегляд конституційних принципів ЄС затверджено в Лісабонській угоді, яка набула чинності у 2009 році. З юридичної точки зору в ЄС немає столиці, але де-факто таким є місто Брюссель, де базуються більшість інституцій Євросоюзу.
1 листопада відзначаться Іванів день. У церковному календарі це дата перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського.
Кілька століть тому вважалося, що 1 листопада погань спускається на землю і починає лякати перехожих, відьми влаштовують шабаші. Люди хотіли відлякати злі сили, а тому самі вбиралися страхітливими персонажами, влаштовували галасливі ходи.
Господарі присвячували день відпочинку, збиралися в компанії та розпивали пиво, розповідали різні байки та страшні історії.
А ось курям було не до веселощів – 1 листопада було прийнято їх різати. Обов'язково на Іванів день господині готували зі свіжого курячого м'яса суп-локшину, подавали смажену курку, а головною окрасою столу були курники – великі круглі закриті пироги, в яких шарами укладалася начинка: куряче м'ясо, цибуля, рис, відварені і дрібно порубані яйця. цьому кожен шар перекладався млинцями.
Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими та відзначався всюди.
А про те, якою буде зима, судили за прикметами:
У 609 році язичницький храм – Пантеон, збудований у Римі Марком Агриппою, був переосвячений як Церква всіх мучеників. Згодом ця дата в західних країнах (спочатку встановлена Римсько-католицькою церквою, а пізніше прийнята і багатьма протестантськими деномінаціями) стала відзначатися як День усіх святих. Цього дня широко поширене поминання померлих, у Франції у т. ч. та у світському контексті. У низці західноєвропейських держав є вихідним днем.
1512 – вперше поглядам відвідувачів з'явився розпис склепіння Сікстинської капели роботи Мікеланджело.
1604 – у лондонському палаці Уайтхолл відбулася прем'єра трагедії Шекспіра «Отелло».
1834 – перша згадка у пресі про карткову гру покер, описану як гра човнярів Міссісіпі.
1892 – народився Олександр Альохін, російський шахіст, який виступав за Російську імперію, Радянську Росію та Францію, четвертий чемпіон світу з шахів.
1894 – у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.
1897 – студенти Туринського університету започаткували знаменитий італійський футбольний клуб «Ювентус».
1941 – відкрито міст між США та Канадою над Ніагарським водоспадом (Райдужний міст).
1952 – США виробляють вибух першої водневої бомби.
1962 – Харків став містом-мільйонником. У родині Марущака народився хлопчик. Для батьків, Андрія та Вікторії, він був первістком, а для міста – мільйонним мешканцем.
1973 – народилася Айшварія Рай Баччан, індійська актриса та фотомодель. Переможниця конкурсу "Міс світу" 1994 року.
1993 – Європейське Економічне Співтовариство перетворюється на Європейський Союз.
1998 – започатковано Європейський суд з прав людини.
2019 – до Конституції України були внесені зміни й закріплено стратегічний курс до набуття повноправного членства Українив ЄС та НАТО. Тоді свої голоси за це віддали 334 депутатів парламенту України.
Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Садко, Сергій, Фелікс.
Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.
Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
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