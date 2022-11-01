01.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Вас охопить пристрасть до зміни місць. І оточуючим буде неважко підбити вас на будь-яку авантюру, яка передбачає поїздки.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День схиляє до пригод, причому бажано у теплій компанії близьких за духом людей. Ви навіть готові виступити в ролі організатора, вигадавши з ким, коли і куди можна піти.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Морально приготуйтеся до того, що сьогодні всі думки та почуття будуть написані у вас на обличчі. Грайте на випередження - самі озвучте вголос.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ви готові вбирати позитивні емоції оточуючих. Зірки радять спеціально відвідувати місця, де життя б'є ключем.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Настав час задовольнити свою цікавість із низки питань. Це може бути знайомство з якоюсь людиною, зміна іміджу чи перегляд нового фільму.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні ви розриватиметеся між справами з розряду «хочеться» і «треба». Можливо, тільки до кінця дня вдасться трохи розвіятися і здійснити бодай щось із задуманого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чекайте, що сьогодні про вас згадають навіть ті, з ким ви не спілкувалися довгий час. Втім, це дозволить відточити ваші комунікаційні здібності та почуття гумору.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Навколишні страждатимуть від вашої жорсткості у спілкуванні. Єдине, що вибачає, – це щирість: починаючи суперечку, ви вірите, що намагаєтеся вберегти опонента від помилок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Змиритися із сірими буднями допоможуть мрії про подорожі. Навіть якщо відпустка ще за горизонтом, можна підготувати плацдарм для подорожі: полазити сайтами, вивчити тури і навіть зробити пару дзвінків в агентство.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чи не пора наважитися на експеримент: щось у житті зробити по-новому і подивитися, до чого це приведе. Достатньо змінити маршрут на роботу, меню на обід, звичку проводити вільний час – це може призвести до цікавих наслідків та змін.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Має сенс докласти всіх зусиль для того, щоб вибратися у світ. Сьогодні є всі шанси показати себе у всій красі та зав'язати корисні знайомства.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День схиляє до того, щоб провести його на своїй звичній території. Якщо хочеться якогось руху, запросіть до себе близьких та друзів, влаштуйте вечірку.