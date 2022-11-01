Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.
Вас охопить пристрасть до зміни місць. І оточуючим буде неважко підбити вас на будь-яку авантюру, яка передбачає поїздки.
День схиляє до пригод, причому бажано у теплій компанії близьких за духом людей. Ви навіть готові виступити в ролі організатора, вигадавши з ким, коли і куди можна піти.
Морально приготуйтеся до того, що сьогодні всі думки та почуття будуть написані у вас на обличчі. Грайте на випередження - самі озвучте вголос.
Ви готові вбирати позитивні емоції оточуючих. Зірки радять спеціально відвідувати місця, де життя б'є ключем.
Настав час задовольнити свою цікавість із низки питань. Це може бути знайомство з якоюсь людиною, зміна іміджу чи перегляд нового фільму.
Сьогодні ви розриватиметеся між справами з розряду «хочеться» і «треба». Можливо, тільки до кінця дня вдасться трохи розвіятися і здійснити бодай щось із задуманого.
Чекайте, що сьогодні про вас згадають навіть ті, з ким ви не спілкувалися довгий час. Втім, це дозволить відточити ваші комунікаційні здібності та почуття гумору.
Навколишні страждатимуть від вашої жорсткості у спілкуванні. Єдине, що вибачає, – це щирість: починаючи суперечку, ви вірите, що намагаєтеся вберегти опонента від помилок.
Змиритися із сірими буднями допоможуть мрії про подорожі. Навіть якщо відпустка ще за горизонтом, можна підготувати плацдарм для подорожі: полазити сайтами, вивчити тури і навіть зробити пару дзвінків в агентство.
Чи не пора наважитися на експеримент: щось у житті зробити по-новому і подивитися, до чого це приведе. Достатньо змінити маршрут на роботу, меню на обід, звичку проводити вільний час – це може призвести до цікавих наслідків та змін.
Має сенс докласти всіх зусиль для того, щоб вибратися у світ. Сьогодні є всі шанси показати себе у всій красі та зав'язати корисні знайомства.
День схиляє до того, щоб провести його на своїй звичній території. Якщо хочеться якогось руху, запросіть до себе близьких та друзів, влаштуйте вечірку.
Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.
Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
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