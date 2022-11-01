01.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+4°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Неспокійною очікується перша половина дня, відбуватимуться геомагнітні збурення. Потім підвищена активність Сонця піде спад, щоб до опівночі знову збільшитися

Народні прикмети

Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими і святкувався усюди.



Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня і холодна, а якщо відлига — у наступному році слід чекати на теплу і ранню весну.



Цього дня придивлялися до бруду, якщо його було багато навколо, це означало, що до цієї зими ще чотири тижні.



Перелітні птахи високо летять – зима буде сніжною.