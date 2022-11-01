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01.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+4°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Неспокійною очікується перша половина дня, відбуватимуться геомагнітні збурення. Потім підвищена активність Сонця піде спад, щоб до опівночі знову збільшитися

Народні прикмети

Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими і святкувався усюди.

Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня і холодна, а якщо відлига — у наступному році слід чекати на теплу і ранню весну.

Цього дня придивлялися до бруду, якщо його було багато навколо, це означало, що до цієї зими ще чотири тижні.

Перелітні птахи високо летять – зима буде сніжною.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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