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31.10.2022  21:42   Дмитро Колонєй

Збій в Instagram - блокують акаунти

У тисяч користувачів раптово заблокували облікові записи.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Оnline.ua, в Instagram стався масштабний збій Користувачі з усього світу опублікували повідомлення на інших платформах соціальних мереж, щоб запитати, чому їх заблокували. Вони отримали повідомлення: «Ми призупинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року». Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності, — повідомили в соцмережі.

Згідно з даними веб-сайту Down Detector, десятки тисяч людей мають проблеми. ЗМІ повідомляють, що, здається, постраждали мільйони людей, кількість підписників на деяких з найбільших облікових записів платформи впала.

Постраждалим повідомляють, що вони мають 30 днів, щоб не погодитися з призупиненням їх аккаунтів.

Запропоновані три причини, чому  призупинено обліковий.

  1. Обліковий запис не відповідає правилам спільноти Instagram
  2. Обліковий запис неможливо підтвердити
  3. Зараз він невидимий і ним не можна користуватися

Люди вперше почали повідомляти про проблеми приблизно в обідню пору понеділка. Проблеми з Instagram виникли менше ніж через тиждень після того, як інша платформа Meta, WhatsApp, зазнала серйозного збою. 

Источник:   Оnline.ua
 Тэги:  instagram, сбой
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