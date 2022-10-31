Збій в Instagram - блокують акаунти

У тисяч користувачів раптово заблокували облікові записи.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Оnline.ua, в Instagram стався масштабний збій Користувачі з усього світу опублікували повідомлення на інших платформах соціальних мереж, щоб запитати, чому їх заблокували. Вони отримали повідомлення: «Ми призупинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року». Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності, — повідомили в соцмережі.
Згідно з даними веб-сайту Down Detector, десятки тисяч людей мають проблеми. ЗМІ повідомляють, що, здається, постраждали мільйони людей, кількість підписників на деяких з найбільших облікових записів платформи впала.
Постраждалим повідомляють, що вони мають 30 днів, щоб не погодитися з призупиненням їх аккаунтів.
Запропоновані три причини, чому призупинено обліковий.
Люди вперше почали повідомляти про проблеми приблизно в обідню пору понеділка. Проблеми з Instagram виникли менше ніж через тиждень після того, як інша платформа Meta, WhatsApp, зазнала серйозного збою.
Комментариев: 0
Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматись від критики. А якщо так і тягне влаштувати розбирання – день ідеальний для генерального збирання.
Після дрібного дощу вночі, опадів вранці, вдень та ввечері не очікується. Протягом дня погода буде похмурою, але до ночі хмари розвіються.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Хелловін.
влажность:
давление:
ветер: