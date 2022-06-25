25.06.2022 17:25 Дмитрий Колоней

Instagram будет тесnировать возраст с помощью селфи

В данный момент Instagram тестирует новую систему подтверждения возраста.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на PRportal Instagram тестирует новую систему, которая позволяет пользователям подтверждать свой возраст с помощью простого видео или селфи.

Технология использует искусственный интеллект для сканирования изображений и оценки возраста человека, и только если он считает, что пользователю не менее 13 лет, он может создать учетную запись.

Предыдущую систему мог обмануть любой сообразительный подросток.

Приняты две новые меры по обеспечению безопасности подростков.

Новая разработка искусственного интеллекта для распознавания лиц. Система была разработана Yoti, где изображения лиц отправляются и тщательно изучаются на основе черт личности, имеющихся у других людей того же возраста в базе данных. У Yoti, однако, есть проблема предвзятости по полу и тону кожи, которая влияет на определение возраста человека. Система «социального ваучера», в которой пользователям нужно будет привлечь двух друзей от 18 лет, чтобы подтвердить свой возраст через форму запроса. Идентификаторы или водительские права также должны быть загружены для подтверждения. Instagram заявил, что удостоверения личности будут храниться только в его собственной базе данных и будут удалены через 30 дней.

Пользователям не придется беспокоиться о том, что их личность отслеживается, поскольку ИИ может только проверять возраст и не может распознавать пользователя, сообщает Instagram.

Однако этого может быть недостаточно, чтобы развеять опасения некоторых пользователей безопасности. Так же, как легко подделать официальную дату рождения в старой системе, подростки могут показать на камеру лицо своего старшего друга вместо своего.

Instagram пытается запретить доступ к определенным областям программы не только подросткам, но и взрослым. Разделяя эти две группы, соцсеть запрещает взрослым обмениваться сообщениями с несовершеннолетними.