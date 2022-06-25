Пособие или «Dobry Start»:помощь для украинских школьников в Польше

Украинские беженцы могут получить помощь для детей.
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Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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