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25.06.2022  17:00   Виталий Хиневич

Пособие или «Dobry Start»:помощь для украинских школьников в Польше

Украинские беженцы могут получить помощь для детей.

Помощь беженцам
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на In-Poland.
 
«Dobry Start» или пособие 300 злотых – это помощь, которую предоставляют для школьного стартового набора детям до 20 лет. В случае детей с ограниченными возможностями, то до 24 лет.
 
Получить пособие смогут украинцы, которые заехали в Польшу после 24 февраля и у которых есть PESEL ,а также иностранцы, которые имеют карту побыту с доступом к рынку труда. «Dobry Start» не предоставляется детям, посещающим детские сады.
 
Для получения помощи необходимо с 1 июля 2022 года подать онлайн заявку. 
 
Можно воспользоваться такими вариантами:
 
  • портал [email protected];
  • электронный банкинг;
  • портал PUE ZUS.
ZUS отвечает за прием заявок на «Dobry Start», их рассмотрение и выплату этой льготы. Денежные средства будут выплачены в безналичной форме на банковскую карту родителей или опекуна.
 
Напомним, украинские студенты создали общественный штаб для помощи во время войны.
 
Источник:   In-Poland
 Тэги:  помощь, школьники
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