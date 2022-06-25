25.06.2022 17:00 Виталий Хиневич

Пособие или «Dobry Start»:помощь для украинских школьников в Польше

Украинские беженцы могут получить помощь для детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на In-Poland.

«Dobry Start» или пособие 300 злотых – это помощь, которую предоставляют для школьного стартового набора детям до 20 лет. В случае детей с ограниченными возможностями, то до 24 лет.

Получить пособие смогут украинцы, которые заехали в Польшу после 24 февраля и у которых есть PESEL ,а также иностранцы, которые имеют карту побыту с доступом к рынку труда. «Dobry Start» не предоставляется детям, посещающим детские сады.

Для получения помощи необходимо с 1 июля 2022 года подать онлайн заявку.

Можно воспользоваться такими вариантами:

портал [email protected] ;

; электронный банкинг;

портал PUE ZUS.

ZUS отвечает за прием заявок на «Dobry Start», их рассмотрение и выплату этой льготы. Денежные средства будут выплачены в безналичной форме на банковскую карту родителей или опекуна.