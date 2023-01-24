24.01.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області працюють «гарячі лінії» з питань соціального захисту

Отримати консультацію фахівця можна з понеділка по п'ятницю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Фахівці Департаменту соціального захисту населення ХОВА надають консультацію з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – з 9.00 до 15.00.

Для отримання інформації щодо виплати державних соціальних допомог треба звертатись за номером: 066 283 41 43.

З'ясувати питання стосовно оформлення довідки ВПО, забезпеченням санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації окремих категорій громадян, соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи допоможуть за номером 097 081 52 96.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові отримали обігрівачі мешканці постраждалих від обстрілів квартир.



