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24.01.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області працюють «гарячі лінії» з питань соціального захисту

Отримати консультацію фахівця можна з понеділка по п'ятницю.

Гаряча лінія ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Фахівці Департаменту соціального захисту населення ХОВА надають консультацію з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – з 9.00 до 15.00.
 
Для отримання інформації щодо виплати державних соціальних допомог треба звертатись за номером: 066 283 41 43.
 
З'ясувати питання стосовно оформлення довідки ВПО, забезпеченням санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації окремих категорій громадян, соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи допоможуть за номером 097 081 52 96.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові отримали обігрівачі мешканці постраждалих від обстрілів квартир.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, помощь
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