24.01.2023 17:25 Віталій Хінєвіч
У Харківській області працюють «гарячі лінії» з питань соціального захисту
Отримати консультацію фахівця можна з понеділка по п'ятницю.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Фахівці Департаменту соціального захисту населення ХОВА надають консультацію з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – з 9.00 до 15.00.
Для отримання інформації щодо виплати державних соціальних допомог треба звертатись за номером: 066 283 41 43.
З'ясувати питання стосовно оформлення довідки ВПО, забезпеченням санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації окремих категорій громадян, соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи допоможуть за номером 097 081 52 96.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові отримали обігрівачі
мешканці постраждалих від обстрілів квартир.
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