20.01.2023 16:22 Дмитро Колонєй

У Харкові отримали обігрівачі мешканці постраждалих від обстрілів квартир (фото)

Передача обладнання відбулася за ініціативою мера Харкова Ігоря Терехова та за сприяння Християнської церкви "Спокута".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент по роботі з громадськими об’єднаннями, мешканці Салтівського району, квартири яких постраждали внаслідок ворожих обстрілів, отримали масляні обігрівачі.

Передача обладнання відбулася за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та за сприяння Християнської церкви "Спокута".

"Салтівський район - один з найбільш постраждалих за цей час. Міська влада та представники волонтерських рухів роблять все можливе для підтримки та забезпечення умов життя харків'ян, які цього потребують", - зазначив директор департаменту Нікіта Стєрін.



