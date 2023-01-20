У Харкові отримали обігрівачі мешканці постраждалих від обстрілів квартир (фото)

Передача обладнання відбулася за ініціативою мера Харкова Ігоря Терехова та за сприяння Християнської церкви "Спокута".
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Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.
Незвичайне для січня тепло протримається ще в п'ятницю, день очікується пасмурним, зате без опадів.
Свято шанувальників неймовірно популярного молочного продукту відзначається у всьому світі 20 січня – це Всесвітній день любителів сиру.
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