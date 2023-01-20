20.01.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області мають намір видати мільйон LED-лампочок

На Харківщині незабаром розпочне роботу програма із заміни звичайних ламп розжарювання на нові енергозберігаючі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За словами заступниці начальника Харківської ОВА Віти Ковальської, Харківська область вже почала одержувати нові LED-лампочки. Загалом планується роздати один мільйон ламп. Громадянин зможе одержати п'ять нових ламп.

«У всіх регіонах України проєкт стартує з великих міст, де найбільше споживання електроенергії. Тож і ми спершу роздамо LED-лампи харків’янам, а потім поширимо на менші населені пункти області», – розповіла Віта Ковальська.

Коли і як люди зможуть отримати лампочки, повідомлять пізніше. На даний момент проходить бета-тестування процедури оформлення запиту на обмін ламп в «Дії».

Програмою обміну планують збалансувати енергетичну систему України, яка постраждала від ворожого обстрілу. За даними Мінреінтеграції, 50 мільйонів LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Про це повідомила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з підтримки України в Парижі.



