20.01.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові п'яний водій, тікаючи від поліції, скоїв наїзд на паркан та біотуалети (відео)

Водій транспортного засобу привернув увагу поліцейських.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 19 січня близько 21:00 на вулиці Світла, водій танспортного засобу «Mazda», порушуючи ПДР, привернув увагу патрульних.

Вимоги правоохоронців зупиниться громадян не виконав, навпаки збільшив швидкість руху авто.

Поліцейські почали переслідувати порушника. На перехресті вулиць Світла та Героїв Праці водій скоїв наїзд на паркан та біотуалети. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалих виявлено не було.

Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння громадянин пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,96 проміле, що в понад 9 разів перевищувало допустиму норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку). Надалі матеріали передадуть до суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нетверезий водій автомобіля Peugeot не вибрав безпечну швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Volvo.



