Стрічку харківського документаліста покажуть в США (відео)

20.01.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Харків'янин Мстислав Чернов зняв документальний фільм, який розповідає про битву у Маріуполі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook харківського фотографа, режисера та журналіста Мстислава Чернова.

За словами автора документального фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, прем'єра роботи пройде в американському місті Парк-Сіті 20 січня на головному майданчику незалежного кіно в світі - фестивалі Sundance.

Фільм розповідає, як місто Маріуполь переживало перші тижні вторгнення російських окупантів, обстріли, бомбардування пологового будинку, смерть мирного населення.

«Це емоційно важкий, але важливий історичний документ, подія для Українського документального кіно та один з перших повнометражних документальних фільмів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну»,- зазначив Мстислав Чернов.

Крім цього зазначається, що стрічка була створена у співпраці Associated Press з командою Frontline — найдовшою в історії США програмою документальних фільмів.



