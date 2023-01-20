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20.01.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки обстрілів Харківської області

Окупанти протягом 19 січня здійснювали обстріли населених пунктів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 19 січня близько 22:00 окупанти завдали ракетного удару по будівлі школи-інтернат у місті Куп'янськ. За попередньою інформацією, ворог використав ракету С-300 з бєлгородської області.
 
Харківська область
 
Також протягом минулої доби від обстрілів страждало місто Вовчанськ, пошкоджено житлові будинки.
 
Військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійський обстріл села Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено чотири приватні будинки.
 
Харківська область
 
Правоохоронці задокументували злочини окупантів. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що по селу на північ від Харкова окупанти випустили 20 ракет.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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