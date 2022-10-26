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26.10.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде «Підземне кіно»

Харків'ян запрошують на кіносеанс.

«Підземне кіно»
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Cinema Club.
 
Повідомляється, що 30 жовтня на території підземного паркінгу ТРЦ "Нікольський" відбудеться показ фільму. Напередодні Хелловіна людям покажуть фільм жахів «Сонна лощина». Режисером кінострічки є Тім Бертон, у головній ролі Джонні Депп.
 
"На місці будуть дивани, стільці. З собою можна брати їжу та напої, каримати, підстилки. А також ковдри або теплий одяг, бо на паркінгу вже прохолодно.  Попереджуємо, що там бетон, це для тих, хто будет брати підстилки, щоб розуміли, на чому будете сидіти, якщо вам не вистачить посадкового місця. Кількість посадкових місць 100-120",- зазначили в Kharkiv Cinema Club. 
 
Початок кіносеансу о 16.00.
 
Нагадаємо, харківський університет запрошує школярів з користю провести осінні канікули.
 
Источник:   Kharkiv Cinema Club
 Тэги:  харьков, кино
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