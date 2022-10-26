26.10.2022 14:05 Рита Парфенова

Із магазину у Харкові вкрали спиртне на цигарки на 12 тисяч (фото)

В умовах воєнного стану 37-річний харків’янин викрав з торговельного приміщення цигарки та лікеро-горілчані напої.

Як розповідає РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, крадіжка сталася на території Салтівського району у місті Харкові.



Під час комендантської години чоловік ножем пошкодив пластикові двері в магазині та скоїв крадіжку тютюнових та лікеро-горілчаних виробів на загальну суму понад 12 тисяч гривень.



За даним фактом слідчим Харківського районного управління поліції № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

24 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки товару з одного з ринків.