10.01.2024 12:00 Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст обкрадав супермаркети та виривав з землі урни

У Харкові відправили за грати серійного крадія, який скоїв півсотні злочинів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 41-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, маючи не зняту і не погашену судимість, продовжив вчиняти злочини проти власності упродовж 2023 року. Злодюга скоїв 45 злочинів:

обкрадав супермаркети, звідки виносив товари, не оплативши їх,

виривав із землі металеві урни, розташовані на прибудинкових територіях та здавав метал, таким чином заробляючи.

Своїми діями чоловік завдав збитків КП «Жилкомсервіс».

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Але на початку квітня 2023 року йогто спіймали "на гарячому" співробітники поліції.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.