    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові рецидивіст обкрадав супермаркети та виривав з землі урни
10.01.2024  12:00   Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст обкрадав супермаркети та виривав з землі урни

У Харкові відправили за грати серійного крадія, який скоїв півсотні злочинів.

Обкрадав супермаркети та виривав з землі урни харківський рецидивіст
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 41-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, маючи не зняту і не погашену судимість, продовжив вчиняти злочини проти власності упродовж 2023 року. Злодюга скоїв 45 злочинів:
 
  • обкрадав супермаркети, звідки виносив товари, не оплативши їх, 
  • виривав із землі металеві урни, розташовані на прибудинкових територіях та здавав метал, таким чином заробляючи.
Своїми діями чоловік завдав збитків КП «Жилкомсервіс».  
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Але на початку квітня 2023 року йогто спіймали "на гарячому" співробітники поліції. 
 
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. 
 
Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова.  Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про засудження іншого серійного крадія.
 
Тэги:  кримінал, кража, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.01 Надзвичайні події Поліцейські спіймали у харківському метро двох злочинців 07.01 Надзвичайні події Жили у бруді та холоді залякані маленькі діти у родині на Харківщині 07.01 Надзвичайні події На Харківщині сталися десятки ДТП за добу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 