21.11.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік скоїв близько 50 крадіжок та отримав тюремний термін

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом, маючи не зняту та непогашену судимість, протягом січня-липня 2021 року скоїв близько 50 епізодів крадіжок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Поле діяльності зловмисника було досить широким. Він проникав до квартир потерпілих у різний спосіб, зокрема розбивав вікна, зламував замки, та виносив звідти ювелірні вироби, годинники та інші цінні речі.

Також зловмисник вчинив низку крадіжок з припаркованих автомобілів. Його «здобиччю» були сумки потерпілих з грошовими коштами, відеореєстратори, мобільні телефони та інша техніка.

Крім того, крадій неодноразово проникав до колекторів та зрізав кабелі електрозв`язку, що належать АТ «Укртелеком», після чого втікав з місця злочину.

Загальна сума завданих збитків складає близько 250 тис. грн.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 38-річний чоловік загинув на пожежі, спричиненій ворожим обстрілом Харківщини.