    
Главная Новини Харкова Медицина Вкусив господарку за ногу: на Харківщині зафіксовано випадок сказу кота
21.11.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

Вкусив господарку за ногу: на Харківщині зафіксовано випадок сказу кота

У зв'язку з тим, що у кота був діагностован сказ, на території села Рояківка введено карантинні обмеження.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Красноградське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомляє, що в селі  Рояківка Кегичівської селищної ради зареєстровано та лабораторно підтверджено  випадок сказу безпритульного кота. Кіт забрів на подвір’я домогосподарства та при спробі вигнати його вкусив господарку за ногу. Невдовзі він загинув. 
 
Спеціалістами Кегичівської дільниці ветеринарної медицини Красноградської районної лікарні було відібрано матеріал для лабораторного дослідження та направлено до Харківської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, де  в патологічному матеріалі виявлено вірус сказу, що підтверджено експертизою №001348 п.м./23 від 17.11.2023 р.
 
Рішенням позачергового засідання місцевої протиепізоотичної комісії при Кегичівській селищній раді №4 від 20.11.2023 року село Рояківка оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу тварин та введено карантинні обмеження. Визначено загрозливу зону – село Гутирівка. Затверджено План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в зазначених пунктах, згідно з чинною інструкцією щодо профілактики та боротьби  зі сказом тварин.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці розповіли про стан захворюваності на грип та ГРВІ у Харківській області.
 
Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, сказ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.11 ЖКГ Комунальники у Харкові за тиждень відновили 80 оглядових колодязів 21.11 Надзвичайні події На Харківщині внаслідок пожежі загинув чоловік 21.11 Культура і Туризм Саржин Яр у Харкові в морозний сніжний день (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 