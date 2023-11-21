21.11.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Вкусив господарку за ногу: на Харківщині зафіксовано випадок сказу кота

У зв'язку з тим, що у кота був діагностован сказ, на території села Рояківка введено карантинні обмеження.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Красноградське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомляє, що в селі Рояківка Кегичівської селищної ради зареєстровано та лабораторно підтверджено випадок сказу безпритульного кота. Кіт забрів на подвір’я домогосподарства та при спробі вигнати його вкусив господарку за ногу. Невдовзі він загинув.

Спеціалістами Кегичівської дільниці ветеринарної медицини Красноградської районної лікарні було відібрано матеріал для лабораторного дослідження та направлено до Харківської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, де в патологічному матеріалі виявлено вірус сказу, що підтверджено експертизою №001348 п.м./23 від 17.11.2023 р.

Рішенням позачергового засідання місцевої протиепізоотичної комісії при Кегичівській селищній раді №4 від 20.11.2023 року село Рояківка оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу тварин та введено карантинні обмеження. Визначено загрозливу зону – село Гутирівка. Затверджено План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в зазначених пунктах, згідно з чинною інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці розповіли про стан захворюваності на грип та ГРВІ у Харківській області.